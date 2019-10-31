Потерянные в Сети Как диджитализация влияет на личную эффективность, а избыток информации работает против бизнеса

На прошлой неделе стало известно, что глава Amazon Джефф Безос запретил использовать презентации PowerPoint на совещаниях. В результате эффективность управления компанией выросла на 25%, пишет Inc. Теперь менеджеры Amazon молча читают распечатанный доклад, а потом обсуждают проблемы. Это решение — реакция на то, что значительную часть дня большинство сотрудников уже привыкло проводить в своих гаджетах и решать задачи «на бегу». В результате способность осознавать, что действительно происходит вокруг, постепенно утрачивается, а коммуникация, осмысление и анализ становятся навыками интеллектуальной элиты, которая осознает их влияние на успешность в уже наступившем будущем. Несмотря на курс на диджитализацию общества, умение успешно коммуникацировать остается ключевым преимуществом благодаря по-прежнему актуальной установке «связи решают все». «Коммерсантъ Стиль» решил выяснить, каким образом погружение в онлайн-мир отражается на способности сотрудников принимать эффективные бизнес-решения и выстраивать качественную коммуникацию.

Маргарита Гаврикова, практикующий коуч-психолог, основатель Школы трансформаций, выпускница МШУ Сколково и института SIYLI Google (программа по развитию осознанности и эмоционального интеллекта)

Сегодня в мире, где правят диджитал, искусственный интеллект и голосовые помощники, шанс встретить на улице Марка Цукерберга выше, чем увидеть человека без смартфона в руке. Гаджеты и высокие технологии проникли во все сферы жизни и существенно упростили ее, но неосознанное и бесцельное ежедневное потребление лавины информации перерастает в настоящую маниакальную зависимость с такими последствиями, как: синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых (СДВГ), низкая концентрация внимания, неспособность выстраивать качественную коммуникацию и низкий эмоциональный интеллект.

Зависимость эта настолько сильна, что уже появились различные фиксирующие явление термины. Например, фаббинг — привычка постоянно отвлекаться на смартфон во время живого общения с собеседником («phubbing» от англ. «phone» — «телефон» — и «snubbing» — «пренебрежительное отношение»)* и векстинг — привычка писать текстовые сообщения на ходу («wexting» от англ. «walking» — «идти» — и «texting» — «писать сообщение»). Термин «синдром фантомных вибраций», когда человек ощущает вибрацию или звонок телефона, даже когда их нет, в 2012 году был признан словом года по версии австралийского словаря Маккуорри.

О чем это говорит

Мы все больше погружаемся в виртуальную жизнь в своих смартфонах и все меньше обращаем внимание на реальность. Смартфон оттянул на себя многие функции нашей жизни: зачем пытаться что-то запомнить, осмыслить или придумывать новые яркие идеи, когда есть Google? Думать над текстом сообщения, когда есть emoji, gif-картинки и прочие суррогаты выражения своих мыслей?

В результате такие навыки, как аналитическое и стратегическое мышление, долгосрочное планирование, навык коммуникации и четкого выражения своих мыслей, атрофируются и превращаются в атавизм.

Исследования Чикагского института подтвердили, что технологии и социальные сети влияют на способность воспринимать и усваивать информацию, поскольку, делегируя мыслительные функции гаджетам, мозг все реже и слабее вовлекается в мыслительный процесс.

Каковы последствия

Те же исследования говорят, что эффективность сотрудников резко снижается из-за постоянного пользования смартфонами.

Энди Халдейн, главный экономист Банка Англии, всерьез опасается рисков развития инноваций и экономики в целом, поскольку быстрое мышление «может привести к замедлению роста», и отмечает долгосрочную тенденцию снижения концентрации внимания в финансовой среде.

Фото: Getty Images

В свою очередь, американское подразделение Kaspersky Lab провело собственный эксперимент: когда у сотрудников забрали смартфоны, их продуктивность (напрямую влияющая на показатели выручки) увеличилась на 26%. Противоположно им сотрудники, которые использовали девайсы для ведения заметок на совещаниях, показали низкий уровень понимания и осмысления информации. Результатам такого исследования в «Лаборатории» придумали говорящее название «диджитал-амнезия на работе».

Что дальше

Психологи и ученые говорят, что гаджеты разрушают нашу жизнь. Но разрушают ее не гаджеты, а сами пользователи. Мы живем в эпоху экономики внимания: в воздухе буквально витают террабайты информации, за минуту внимания пользователя идет кровавая маркетинговая война. Поэтому в таких условиях особенно важно включать критическое мышление и осознанность: куда вы инвестируете свое время? Принесет ли вам предлагаемая информация или действие пользу?

Может, вместо просмотра ленты соцсетей стоит посвятить время осмыслению стратегических вопросов и созданию новых решений бизнес-задач?

Но не стоит рассчитывать, что подобная философия и подход к работе произвольно появятся у сотрудников: вряд ли кто-то намеренно захочет удалить все мессенджеры. Философию осознанного потребления технологиями важно передавать через ДНК компании, корпоративные ценности и личный пример, не впадая в крайности, как один из самых богатых людей в мире Уоррен Баффетт, который вообще отказался от пользования смартфоном. Технологии упрощают жизнь, но только в случае, когда вы управляете ими, а не наоборот.

Три рекомендации по этой теме, как уменьшить пагубное влияние смартфонов в течение рабочего дня:

Самые действенные советы — самые простые. И первая рекомендация именно из категории «легко и эффективно»: выключите звук и уведомления на своем смартфоне. Помните, как одно уведомление в мессенджере превращается в 30 минут просмотра ленты соцсетей? Отключив все второстепенные оповещения, вы не только перестанете отвлекаться от задач, но и снизите уровень тревожности от каждого звонка или резкой вибрации (которые к тому же грубо сбивают фокус внимания и выдергивают из процесса работы).

Создайте расписание для своего смартфона и запланируйте «свободное пространство» времени, когда вы не пользуетесь телефоном: убираете его из поля зрения или включаете «авиарежим». Начните с 30 минут без телефона и каждый день прибавляйте еще 5–10 минут «тишины». Таким образом, спустя каждый час вы будете выделять 10 минут, чтобы ответить на сообщения, звонки, просмотр ленты соцсетей или приложений. Уже спустя одну-две недели вы сможете установить здоровые отношения со смартфоном и использовать его с конкретной целью, а не для пустого скроллинга и проверки почты каждые 30 секунд.

Скачайте приложение для отслеживания времени, которое вы тратите на пользование смартфоном. В AppStore можно скачать бесплатные приложения Moment или Forest. Или воспользоваться встроенным трекером времени в iPhone, который в конце дня напоминает, сколько часов вы тратили на соцсети, игры, переписки или бездельное зависание между приложениями. Встроенный виджет для iPhone может даже помочь вам контролировать это время и осознанно устанавливать лимит для общения в соцсетях или использования конкретного приложения.

Маргарита Гаврикова