«Нельзя исключать, что статистику в итоге “причешут”»

Кремль опять не согласился с данными статистики. На этот раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал информацию Минэкономразвития о массовом сокращении бизнеса. На прошлой неделе «Известия» со ссылкой на ведомство сообщили, что за год в России закрылись без малого 700 тыс. юридических лиц. Песков заявил, что все эти сведения не совпадают с официальной статистикой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть может ограничить негативные публикации о положении дел в стране.

Опять что-то идет не так: СМИ опубликовали не ту статистику, Дмитрий Песков в очередной раз не согласился с данными о чуть ли не критическом сокращении бизнеса в России.

25 октября «Известия» сообщили, что за последний год закрылись 668 тыс. юридических лиц. Издание сослалось на пресс-службу Минэкономразвития. Причиной такого положения дел в ведомстве называли повышение НДС до 20% и отмену пониженных тарифов страховых взносов для тех, кто работает по так называемой налоговой «упрощенке». Кроме того, на порядок вещей влияет массовое внедрение контрольно-кассовой техники.

В Кремле с этим не согласились. Пресс-секретарь президента России на этот раз аргументировал свою позицию ссылками на другие компетентные ведомства: «Эти данные абсолютно не совпадают с той информацией, которую получили мы, во-первых, из Корпорации МСП и, во-вторых, из налоговой службы. Наши показатели свидетельствуют о более благоприятной ситуации, естественно, проблемы существуют, но тем не менее там фиксируется рост».

Такая ситуация складывается, как минимум, третий раз. Буквально на прошлой неделе Дмитрий Сергеевич не соглашался с очередными цифрами. В частности, речь шла о том, что число очень бедных немного снизилось, зато выросло количество просто бедных — тех, кому хватает лишь на самое необходимое. Песков сказал, что не совсем понимает, откуда эти цифры, и отправил журналистов к социологам и экономистам. А еще раньше пресс-секретарь не понял, как может быть, что некоторым группам граждан не хватает денег на обувь. Как мы помним, были проблемы и с социологами — рейтинги тоже вели себя как-то неправильно. Позже это объяснили разными методиками, а показатели чудесным образом исправились. Собственно, по версии высшей власти, в малом бизнесе наблюдается нечто похожее, как и в случае с бедными — имеет место переход из одной категории в другую. Малые становятся средними, средние — большими, и так далее.

Какие факторы влияют на решение об увеличении или сокращении числа сотрудников Читать далее

Можно согласиться с такой версией, но неизбежно возникает вопрос: как обстоят дела с вновь создаваемыми предприятиями? На место малых, которые стали большими, кто-то приходит или нет?

В целом все это не может радовать. Так как же мы живем — хорошо или плохо? Государственные институты не имеют на этот счет четкой позиции. Каждый видит ее по-разному. По версии одного ведомства, все предстает в негативном свете, по версии другого, все хорошо, даже сердце сразу радуется. Где же истина?

Статистика — это ведь почти что ключевое направление народного хозяйства. Что делать правительству — бороться с бедностью или нет? Или тот же малый бизнес — как он себя чувствует на самом деле? Если все не так безрадостно, так давайте ему еще налогов придумаем.

Но пока, видимо, побеждает точка зрения, что хорошая статистика — это та, что радует цифрами, а не огорчает.

Нельзя исключать, что данные в итоге «причешут» или засекретят ради общественного блага. Обнародовать будут только положительные истории.