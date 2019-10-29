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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

Под яблоки закупили земли

Хозяйство Геннадия Тимченко расширяет производство

Коммерсантъ (Ростов) от

Перспективность рынка яблок, более трети которого приходится на импорт, стимулирует российских производителей наращивать производство. Краснодарский «Алма Холдинг», доля в котором принадлежит Геннадию Тимченко, может увеличить площадь садов на 1 тыс. га. Это позволит компании собирать около 60 тыс. тонн яблок в год и стать одним из ключевых игроков в отрасли. Конкуренция на рынке тем временем усиливается с приходом новых производителей.


ООО «Алма Холдинг» и дочерняя структура компании ООО «Алма Продакшн» в октябре стали владельцами московского ООО «Авз Инвест», которое занимается управлением недвижимостью, как следует из ЕГРЮЛ. «Алма Холдинг» управляет около 390 га яблоневых садов в Краснодарском крае. Урожай в 2018 году — 13,1 тыс. тонн, как сказано на сайте компании. Согласно ЕГРЮЛ, 54% компании владеет швейцарская Procuri S.A., остальное через ООО «Волга Груп Агро» контролирует Volga Group Геннадия Тимченко (занимает 5-е место в рейтинге Forbes с состоянием $20,1 млрд). Представитель Volga Group уточнил “Ъ”, что в результате сделки «Алма Холдинг» получил земельные участки рядом с собственной площадкой под потенциальное расширение производства яблок. Площадь и другие подробности он не раскрыл. Местный чиновник слышал, что «Алма Холдинг» приобрел более 1 тыс. га. Ранее владельцем «Авз Инвест» был Алексей Звягин, связаться с ним не удалось.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает среднюю стоимость сельхозземель в крае в 100–140 тыс. руб. за 1 га, отмечая, что участки под сады могут быть дороже. Таким образом, стоимость 1 тыс. га можно оценить от 140 млн руб.

По данным Ассоциации садоводов России, закладка высокоинтенсивных садов на такой площади обойдется в 3,5–4 млрд руб.

Директор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова подсчитала, что на 1 тыс. га можно выращивать до 40–45 тыс. тонн яблок в год.

Крупнейшим производителем яблок в стране считается также краснодарский «Сад-гигант»: в 2018 году компания собрала рекордные 112 тыс. тонн яблок, как сказано в ее годовом отчете. Выход на производство около 60 тыс. тонн в год позволит «Алма Холдингу» войти в перечень ключевых игроков, по словам главы Ассоциации садоводов Игоря Муханина. Во всем Краснодарском крае, для сравнения, ежегодно собирается около 300 тыс. тонн продукции, как указывает господин Муханин. «Алма Холдинг» — не единственный садоводческий проект Геннадия Тимченко. «Волга Груп Агро» также владеет 35% во входящем в «АФГ Националь» ООО «Южные земли». Эта компания управляет около 700 га садов в Краснодарском крае и планирует расширить площадь до 2–2,5 тыс. га. В «АФГ Националь» отказались от комментариев.

Годовой объем российского рынка яблок в отчете Минсельхоза США (USDA) оценивается в 2,3 млн тонн — это около 20% от потребления всех фруктов в стране.

При этом почти 35% рынка приходится на импорт (около 800 тыс. тонн в минувшем сезоне, по данным USDA). Развитие собственного производства сдерживает нехватка посадочного материала и современных технологий, как сказано в отчете.

Партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев добавляет, что конкуренцию с импортом ограничивает и неразвитая система хранения. По его оценкам, всего в России около 180 плодохранилищ на 444 тыс. тонн, а значительная часть мощностей изношена. Так, в РФ садоводство обеспечено холодильными емкостями менее чем на 40%, тогда как в ЕС — примерно на 85%, как указывает господин Шеховцев. По словам Тамары Решетниковой, современные плодохранилища позволят российским производителям не распродавать яблоки сентябре – октябре по минимальной цене, а реализовывать в два-три раза дороже зимой и весной.

Конкуренция в садоводческом бизнесе тем временем обостряется с приходом новых игроков. Так, крупный производитель овощей АПХ «Эко-культура» осенью начал высадку первой очереди садов площадью 300 га в Ставропольском крае. Конкурент холдинга «Технологии тепличного роста» также планирует закладку яблоневого сада (см. “Ъ” от 8 июля). Госпожа Решетникова ожидает сохранения притока инвестиций в отрасль в ближайшие два-три года.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев


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