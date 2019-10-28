Глава ЛУКОЙЛа опроверг продажу акций «Сургутнефтегазу»

Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и другие менеджеры не планировали продавать акции компании. Такое заявление господин Алекперов сделал после появления информации о том, что он якобы планирует продать свои акции «Сургутнефтегазу».

«Ни у меня, ни у других менеджеров компании намерений продавать свой пакет акций ЛУКОЙЛа нет»,— сказал глава компании (цитата по «РИА Новости»). По его словам, акции ЛУКОЙЛа являются «самым эффективным вложением средств» и у компании стратегия направлена на постоянный рост акционерной стоимости.

Господин Алекперов также уточнил, что предложений о покупке акций к нему не поступало.

На фоне заявления главы ЛУКОЙЛа обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 6%. К 18:56 они стоили на Московской бирже 44,6 руб.

Ранее в Telegram-канале MarketTwits появилось сообщение со ссылкой на источники «Интерфакса» о планах господина Алекперова продать свои акции ЛУКОЙЛа компании «Сургутнефегаз». Позднее сообщение было отредактировано: из него была удалена ссылка на информагентство. «Интерфакс» заявил, что Telegram-канал периодически нелегально перепечатывает заголовки агентства, поэтому некоторые инвесторы «восприняли фейк как настоящую новость» и могли принять инвестиционные решения.