Акции «Яндекса» выросли более чем на 4%

Стоимость акций компании «Яндекс» поднялась более чем на 4%, следует из данных Московской биржи. В ходе торгов они повышались до 2149,2 руб. за бумагу. К 18:47 цена акций снизилась до 2118,4 руб.

Как сообщают «РИА Новости», акции «Яндекса» выросли на фоне ожиданий IPO «Яндекс.Такси», которое должно состояться в 2019–2020 годах. Сегодня, 28 октября, агентство Bloomberg сообщило, что возможным организатором размещения акций могут стать Morgan Stanley и Goldman Sachs. Переговоры с ними ведет подразделение «Яндекс.Такси», доля в котором принадлежит Uber. Окончательное решение по IPO, однако, не принято.