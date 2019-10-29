Sew-Eurodrive заведется в Сибири

Дочка международного концерна Sew-Eurodrive GmbH компания «Сев-Евродрайф» построит к 2021 году в Новосибирске завод по производству моторов для приводной техники за €15 млн. Мощность предприятия — до 10 тыс. изделий в год. Рынок мотор-редукторов растет даже в отсутствие большой позитивной динамики в экономике, говорят эксперты. В то же время аналитики отмечают, что сроки окупаемости таких машиностроительных производств могут достигать 20 лет.

Компания «Сев-Евродрайф» построит в Новосибирске завод по производству мотор-редукторов. Как рассказал „Ъ“ генеральный директор компании Владимир Золотарев, ввести предприятие в эксплуатацию планируется к январю 2021 года. «Строительство будет вестись “с нуля”. Сейчас объект находится в стадии проектирования. Планируется, что на площади 17 тыс. кв. м будет расположено производственное здание площадью 3 тыс. кв. м»,— уточнил он. Завод разместится в районе ул. Сибиряков-Гвардейцев.

На предприятии будут собирать мотор-редукторы из комплектующих «Сев-Евродрайф». Мощность производства составит 10 тыс. изделий в год. Поставки планируется осуществлять в регионы Сибирского федерального округа. Инвестиции в строительство составят €15 млн. Окупить вложения компания планирует за 8–10 лет.

«Основные потребители такой продукции — промышленные предприятия и горнодобывающие компании. Сами потребители редко выходят на производителя, покупая комплектующие через посредников»,— говорит директор Барнаульского завода промышленного оборудования Оксана Качесова. По ее словам, учитывая заявленную «Сев-Евродрайф» мощность новосибирского завода, компания может стать одним из крупнейших в Сибири участников рынка.

Рынок мотор-редукторов растет в среднем на 10–15% в год, говорит эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев. «По нашим оценкам, объем рынка в РФ может составлять 10–15 млрд руб. в год. При этом доля Sew-Eurodrive GmbH в РФ — около 30%. До половины техники компании собирается в России. Строительство новых заводов компании (в Ленинградской области и в Новосибирске) позволит резко увеличить локализацию производства, приблизить логистику к основным группам потребителей и закрепить компании свое положение на рынке»,— считает Алексей Калачев.

Рынок комплектующих приводной техники высококонкурентный и достаточно обширный, так как запросы потребителей под такие детали регулярно меняются, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Редукторы и мотор-редукторы от разных производителей могут выполнять совершенно разные задачи и востребованы только конкретными производителями. Полагаем, что открытие производства “Сев-Евродрайф” в Сибири будет удовлетворять потребности конкретных партнеров и потребителей на локальном уровне, не исключено, что со многими предприятиями договоренности по предзаказу уже достигнуты»,— считает он.

В то же время, как отмечает Алексей Калачев, сроки окупаемости машиностроительных производств, как правило, длительные. Учитывая объем вложений и средние цены на рынке (средних размеров мотор-редуктор стоит 5–15 тыс. руб.), обычному заводу производительностью 10 тыс. изделий в год понадобилось бы до 20 лет, чтобы вернуть вложения, считает он. «Если продукция будет предназначена для угольной и горнодобывающей промышленности, речь может идти об агрегатах большей мощности и по более высоким ценам. Полагаю, срок окупаемости этого проекта может составить до десяти лет»,— говорит эксперт.

Оксана Павлова