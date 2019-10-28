Путин поручил сократить барьеры для экспорта высокотехнологичной продукции

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры, которые позволят снизить административные барьеры для экспорта высокотехнологичной продукции российскими компаниями. В частности, господин Путин предложил сократить избыточные требования по лицензированию продукции. Свои идеи должны представить Минпромторг и АО «Российский экспортный центр» к 1 марта 2020 года.

Владимир Путин также распорядился создать лаборатории, которые могли бы проводить международную сертификацию российской высокотехнологичной продукции, идущей на экспорт.

Эти поручения президент дал по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), встречи с лидерами техпроектов и компаний—участниц Национальной технологической инициативы (НТИ).

О том, с какими трудностями сталкиваются российские компании при выходе на иностранные рынки, читайте в приложении “Ъ” «За границы экспорта».