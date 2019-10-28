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Татарстан сократил долг до 94,4 млрд рублей

Внутренний долг Татарстана за сентябрь 2019 года уменьшился на 459 млн руб. за счет сокращения на эту сумму государственных гарантий, предоставленных РФ в иностранной валюте, следует из Долговой книги республики. На 1 октября 2019 года, внутренний долг Татарстана составил 94,4 млрд руб.

В том числе бюджетные кредиты, привлеченные из федерального бюджета составили 84,6 млрд руб. Остальные 9,8 млрд руб. - государственные гарантии Татарстана, предоставленные Российской Федерации в иностранной валюте.

Внешний долг у республики отсутствует.

Денар Сулейманов, "Ъ-Казань"


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