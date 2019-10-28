Производство сливочного масла на Кубани выросло на 12,7%

Краснодарский край занял четвертое место среди российских регионов по объемам производства сливочного масла за январь-август текущего года. Согласно данным аналитического центра Milknews, на Кубани за восемь месяцев было произведено 7 тыс. тонн продукции. Это на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В тройку лидеров входят Алтайский край (13,1 тыс. тонн, +0,4%), Татарстан (12,,9 тыс. тонн, +16,2%) и Воронежская область (9,,5 тыс. тонн, -28,3%).

Производство сливочного масла в России в январе-августе 2019 года в целом снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,5% и составило 174,9 тыс. тонн.

Дмитрий Михеенко