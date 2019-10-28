Красноселькупский аэропорт готовят к приему самолетов

В следующем году планируется начать строительство модульного здания аэровокзала в рамках реконструкции Красноселькупского аэропорта, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. На данный момент завершено строительство взлетно-посадочной полосы, сейчас ее готовят к монтажу светосигнального оборудования. Кроме того, на территории аэропорта будет построен склад горюче-смазочных материалов.

Ввод взлетно-посадочной полосы в эксплуатацию запланирован на 2020 год. После реконструкции аэропорт сможет принимать самолеты, это свяжет Красноселькупский район прямыми рейсами с крупными российскими городами. Все время своей работы Красноселькуп принимает только вертолетные рейсы. Регулярные пассажирские перевозки осуществляются по направлениям Тольки, Тарко-Сале и Нового Уренгоя.

Всего на Ямале работают 10 аэропортов. Из них семь принимают и отправляют пассажиров, грузы и почту внутри региона и за его пределы. Ведомственные аэропорты Бованенково, Сабетта и Ямбург обеспечивают грузовые и вахтовые перевозки.

Из Красноселькупа выполняются рейсы в Новый Уренгой, Тольку и Тарко-Сале. Общий пассажиропоток за девять месяцев 2019 года составил около 11 тыс. человек, по итогам 2018 года – около 14 тыс.