В Ростове подрядчика оштрафовали на 1 млн рублей за срыв сроков оснащения детского сада

Прокуратура Первомайского района Ростова оштрафовала ООО «Фирма “Комплекс”» и виновное должностное лицо на общую сумму 1 млн руб. за нарушение бюджетного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Компания должна была до 16 августа этого года завершить работы по созданию архитектурной доступности для детей-инвалидов и маломобильных групп населения в детском саду на общую сумму более 1,7 млн руб. Однако к указанному сроку предприятие завершить работы не успело .

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фирма “Комплекс”» учреждено в феврале 1995 года с основным видом деятельности «производство штукатурных работ». Генеральным директором компании является Геннадий Новиков. Ему же принадлежит 80% предприятия. Еще 20% владеет Марина Кармаева. Выручка компании в 2018 году составила 88,6 млн руб, а прибыль — 7,6 млн руб.

Дарья Голякова