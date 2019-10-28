Нижегородским чиновникам до конца 2020 года заморозят повышение зарплат Господдержка АПК также будет сокращена на год.

Губернатор Нижегородской области предлагает депутатам на год заморозить индексацию размеров денежного вознаграждения и окладов государственным и муниципальным служащим региона.

Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание одновременно с проектом областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В пояснительной записке, опубликованной на сайте Заксо, сообщается, что принятие данного законопроекта направлено на обеспечение сбалансированности областного бюджета в условиях жестких бюджетных ограничений.

Однако по мнению экспертов гораздо важнее другие нормы, содержащиеся в этом же законопроекте. Так, предлагается приостановить до 2021 года ряд мер государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса. В том числе, возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПКУ за счет средств федерального бюджета, возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, за счет средств федерального и областного бюджетов, возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств федерального бюджета.

Политолог Александр Рожков, прокомментировавший «КоммерсантъFM Нижний Новгород» данные инициативы, считает, что на материальном положении чиновников годичный мораторий на индексацию их зарплат вряд ли серьезно отразиться. При этом приостановление мер поддержки сельского хозяйства является серьезным шагом, на который власть вынуждена пойти. Эксперт считает, что сокращение финансовой помощи будет компенсировано жесткостью мер по изоляции рынка от заграничной сельхозпродукции.

Напомним, что проект регионального закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесен губернатором в Заксобрание 25 октября.