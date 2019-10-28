Краснодарский край занял третью строчку регионов-лидеров по агрострахованию

Сумма начисленной страховой премии по агрострахованию с государственной поддержкой в Краснодарском крае за девять месяцев 2019 года составила 230 млн руб. Из них сельскохозяйственных культур застраховано на 221 млн руб., животных — на 9 млн руб., сообщили в Российском союзе агростраховщиков (РСА).

Первое место по объемам агрострахования занимает Воронежская область (452 млн руб.), второе — Самарская область (247 млн руб.). В ТОП-5 регионов-лидеров также входят Мордовия (194 млн руб.) и Татарстан (165 млн руб.).

Сегодня на Кубани, по данным РСА, застраховано на условиях господдержки 115 тыс. га посевов и 36 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных. «Возврат к практике господдержки страхования животных на Кубани происходит впервые после двухлетнего перерыва после прямого вмешательства в ситуацию губернатора края », – отметил президент НСА Корней Биждов.

В целом по России за девять месяцев текущего года начислено почти 3 млрд руб. страховой премии по договорам агрострахования с господдержкой. На первую десятку крупнейших региональных рынков приходится 67% или 1,99 млрд руб. Совокупный объем рынка субсидируемого агрострахования в ТОП-10 увеличился за год более чем в 3,3 раза (с 595 млн руб. годом ранее).

Дмитрий Михеенко