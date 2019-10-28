Правительство Югры одобрило проект бюджета до 2022 года

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняло проект бюджета региона на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. «Приоритетами бюджетной политики являются достижение национальных целей, стимулирование экономического роста, обеспечение условий для притока инвестиций. Сохраняется социальная направленность и сбалансированность бюджета»,— подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

Прогнозируется, что в 2020 году доходы казны превысят 212,9 млрд руб., в 2021 – 219,2 млрд руб., а в 2022 – 224,2 млрд руб. Основные источники – налог на прибыль организаций (33,9%), на доходы физических лиц (26,5%). Расходы составят в 2020 году —248,8 млрд руб., запланированы на 2021 год — 248,6 млрд руб., на 2022 год — 253,7 млрд руб.

Губернатор отметила, что для повышения эффективности решения задач предложено передать на муниципальный уровень 20% транспортного налога, а также части денежных взысканий, предусмотренных административным законодательством.

По словам госпожи Комаровой, более 70% бюджета направлено на здравоохранение, социальное обеспечение и образование. «Доля “детского бюджета” в региональной казне ежегодно составляет не менее 37%»,— добавила директор департамента финансов Вера Дюдина. По ее словам, большая часть расходов – средства на образование детей, в том числе расходы на строительство объектов образования. «Один из важнейших показателей на ближайшие годы – обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей от 1,5 года до 3 лет, создание для них дополнительно более 3800 мест в новых детских садах. В бюджете в полном объеме обеспечены все социальные выплаты и гарантии жителям региона. На 3,8% предусмотрена индексация зарплат и мер соцподдержки при прогнозируемом в 2020 году повышении цен на 3%»,— рассказала Вера Дюдина.

На реализацию нацпроектов предусмотрено потратить свыше 26 млрд руб. На них планируется переоснастить пять образовательных и семь медицинских организаций, построить детские сады.

Проект бюджета направлен для рассмотрения в окружную думу.

Евгений Минин