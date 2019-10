Вылечить туберкулез без лишних лекарств

ТТуберкулез — проблема не медицинская, а социальная; лечение его, надежное и эффективное, существует с середины 1940-х годов. Но необходимость год (а иногда и больше) принимать лекарства и стигматизация, с которой сталкиваются больные туберкулезом, часто становятся для них непреодолимым препятствием. Они прекращают прием препаратов — и палочка Коха продолжает победное шествие по миру, причем уже невосприимчивая к большинству антибактериальных средств.

Нэнси заболела именно такой формой туберкулеза — резистентной. Она кашляла и кашляла месяц за месяцем, а потом у нее начались и стали усиливаться боли в груди. И эта симпатичная толстуха, мать троих детей и уже бабушка, отправилась к врачу в ближайший городишко Тика, что расположился в 35 км на северо-восток от Найроби, столицы Кении. Врач ее расстроил: он диагностировал у нее туберкулез, да не просто туберкулез, а невосприимчивый к лекарствам. Это было в июне 2016 года.

Следующие восемь месяцев Нэнси посещала клинику в Тике ежедневно: ей делали укол антибиотика, а кроме того, давали коктейль из 15 таблеток, которые все тоже были антибиотиками. Она так ослабла от болезни и отравления лекарствами, что перестала сама ходить. Дети стали возить ее в больницу на уколы, поддерживали ее и воодушевляли, но она все равно чувствовала себя весьма одинокой. Работать у нее не было сил, а друзья избегали встреч с нею, боясь заразиться.

Нэнси — одна из тех 10 млн человек в мире, кому каждый год диагностируется туберкулез. Он одно время отступил, но сейчас снова стал самым убийственным инфекционным заболеванием: от него погибают 2 млн человек в год, и это больше, чем от малярии и вируса иммунодефицита человека, вместе взятых.

Но в отличие от ВИЧ или малярии, такое распространение туберкулеза имеет социальные причины: люди не справляются с тем, чтобы изо дня в день месяцами или даже годами принимать препараты, которые лишают их сил, внешней привлекательности и желаний; болезнь же лишает их друзей и работы, потому что люди боятся контактов с заразой.

Но коль скоро у эпидемии резистентного туберкулеза социальные причины, то и справиться с нею проще всего социальными способами. Нэнси одновременно с лечением приняла участие в испытании одного мобильного приложения, разработанного израильским стартапом Kehala; это на иврите означает «сообщество».

Это приложение создано, чтобы не допустить прекращения приема того самого набора препаратов, который лишает сил, но позволяет справиться с резистентной палочкой Коха. Приложение также поддерживает больных, так сказать, морально, помогает им не утратить мотивации в лечении.

Каждое утро Kehala будило Нэнси текстовым сообщением — предлагало ей войти в приложение и подтвердить, что она приняла необходимые лекарства. Если она по каким-то причинам не делала этого — из-за моральной усталости или забывчивости,— Kehala посылает ей напоминания, одно за другим. Если и на эти призывы Нэнси не откликалась (такое, увы, бывало), ей звонил или писал один из ее попечителей, чтобы справиться о ее самочувствии и настроении. Когда такой звонок поступил ей впервые, вспоминает Нэнси, ей подумалось: «Ух, пусть бы это так и продолжалось!» Сейчас она говорит, что те звонки и письма дали ей почувствовать, что она переживает свою беду не в одиночестве.

Разработчики, чтобы сделать приложение максимально мотивирующим, инкорпорировали в него принципы поведенческой психологии, те же самые, что использовались их предшественниками для продвижения благотворительности и волонтерства, а также для экологических программ вроде сохранения биоразнообразия. В частности, поэтому система Kehala работала не одним надоедливым способом, посылая и посылая напоминания, а двумя, когда безуспешное напоминание сопровождалось поддержкой попечителей.

Чтобы сделать Kehala доступным в тех краях, где эпидемия туберкулеза бушует особенно сильно — в Западной Африке, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе,— разработчики приложения стали предустанавливать его в специальные телефоны. Функционально они недосмартфоны, но для целей борьбы с туберкулезом прекрасно подходят: эсэмэски и голосовые звонки, а также доступ к простым интернет-ресурсам обеспечивают.

Исследование Kehala продолжается, но первые результаты вполне вдохновляющие: без этого приложения более 13% пациентов не справились с задачей полностью пройти курс противотуберкулезной терапии, а при участии приложения таких было всего 4,2%.

Что касается Нэнси, то она вылечилась полностью — и стала одной из попечительниц в приложении Kehala.

По материалам статьи Digital Health Support in Treatment for Tuberculosis; Erez Yoeli, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Jon Rathauser, Keheala, Belle Mead, Syon P. Bhanot, Swarthmore College, Swarthmore,

Анатолий Кривов