Уличное искусство в городской среде и цифровом поле #vialayers

Фото: BMW

Художник Андрей Бергер, медиахудожник CyberTiger, оператор Владимир Тимчук и фотограф Михаил Бугаенко отправились в автомобильное путешествие из визуально стерильной Москвы в не менее стерильный Минск, после чего — в польский город Лодзь, знаменитый обилием уличного искусства, интервенций и контекстов.



Художник Андрей Бергер, медиахудожник CyberTiger, оператор Владимир Тимчук и фотограф Михаил Бугаенко отправились в автомобильное путешествие из визуально стерильной Москвы в не менее стерильный Минск, после чего — в польский город Лодзь, знаменитый обилием уличного искусства, интервенций и контекстов.

Эта поездка — исследование культурных корреляций, разницы подходов и восприятий, ставит своей главной задачей поиск переходных состояний между реальной городской средой и ее виртуальной копией.

В рамках исследования Андрей Бергер поднимет вопросы доступности уличного искусства в городской среде и цифровом поле, а также вариантах их объединения и создания высказываний в смешанных цифровых техниках. В течение поездки по России, Беларуси и Польше он также создаст серию росписей, которые получат продолжение в виртуальном поле. Для этого будут использоваться проекции и цифровые элементы при поддержке медиа-художника Cyber Tiger. Их задача — вывести привычное уличное искусство в новый выразительный жанр.

Михаил Бугаенко и Владимир Тимчук раскроют восприятие проекта через призму наблюдателя и создадут фильм об ожидании финального результата, когда нет возможности увидеть и осознать масштаб сразу. Здесь будет прослеживаться взаимосвязь с масштабной трансформацией города Лодзь, его прошлым и с новым культурным слоем, который создаётся художниками Андреем Бергером и Cyber Tiger в реальном и виртуальном слое реальности.

Новый BMW 3 серии

На протяжении сорока лет BMW 3 серии является идеальным воплощением спортивного седана, гарантирующим удовольствие за рулем. Объединяя в себе динамичный дизайн, острую управляемость, эффективность и технологичность, эта модель представляет собой образцовый автомобиль BMW, который возводит в абсолют философию баварского бренда. BMW 3 серии в кузове седан является не только самой успешной версией модели – по всему миру продано уже более 15 миллионов экземпляров, – но и одним из знаковых автомобилей бренда. Седьмое поколение BMW 3 серии фокусируется на спортивном наследии модели, гоночные успехи которой обеспечили ей культовый статус. Новый BMW 3 серии продолжает устанавливать новые стандарты в своем сегменте в отношении динамичности, качества исполнения и инновационной составляющей.

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