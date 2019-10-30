Фото: BMW

BMW Group продолжает модельную экспансию и представляет новый BMW X6. Это уже третье поколение культового спортивного SAC (Sports Activity Coupe), родоначальника этого сегмента автомобилей. Широкая публика увидит автомобиль в сентябре на автосалоне во Франкфурте, продажи в России и в мире стартуют 30 ноября текущего года. Как и его предшественник, новый BMW X6 будет производиться на заводе BMW Group в американском Спартанберге.

Новый BMW X6 с начала производства будет доступен в четырех вариантах. В России автомобиль будет продаваться по цене от 5 420 000 до 6 770 000 рублей. Также по традиции специально для российских клиентов разработаны 4 Launch пакета с набором самых востребованных опций.

Стоимость базовых версий нового BMW X6:

BMW X6 M50i (530 л.с., 750 Н·м, 0–100 км/ч за 4,3 секунды), 6 770 000 р.

BMW X6 xDrive40i (340 л.с., 450 Н·м, 0–100 км/ч за 5,5 секунды), 5 520 000 р.

BMW X6 M50d (400 л.с., 760 Н·м, 0–100 км/ч за 5,2 секунды), 6 610 000 р.

BMW X6 xDrive30d (249 л.с., 620 Н·м, 0–100 км/ч за 6,5 секунды), 5 420 000 р.

Стоимость 4 Launch пакетов, доступных для версий xDrive30d и xDrive40i:

Business Plus Launch (220 000 р.)

Exclusive Launch (380 000 р.)

M Sport Launch (950 000 р.)

M Sport Pro Launch (1 600 000 р.)

Для автомобилей M50d и M50i доступен фирменный пакет M Special за 990 000 р., включающий в себя самые популярные опции в России.

По сравнению с предшественником габариты автомобиля немного изменились: на 26 мм выросла длина (4 935 мм), на 15 мм увеличилась ширина (2 004 мм), а колесная база растянулась на 24 мм (до 2 975 мм). При этом BMW X6 стал на 6 мм ниже (1696 мм), а передняя колея расширилась на 44 мм (1684 м), за счет чего снизился центр тяжести. Объем багажника не изменился (580 литров), однако возможностей для трансформации стало больше благодаря заднему сиденью, которое складывается в пропорции 40:20:40.

Новый BMW X6 первым среди всех автомобилей марки получит подсветку решетки радиатора BMW Iconic Glow. Внутренняя часть решетки будет подсвечиваться мягким белым светом при отпирании и разблокировании автомобиля, кроме того, водитель может активировать работу подсветки даже при движении автомобиля. Для российского рынка лазерные фары BMW Laserlight с дальностью действия 500 метров уже входят в базовую комплектацию.

Еще одна особенность нового автомобиля — панорамная стеклянная крыша Sky Lounge, прозрачная поверхность которой увеличилась на 83% по сравнению с автомобилем предыдущего поколения. В крышу вмонтировано более 15 000 светодиодных элементов, имитирующих звездное небо. В стандартное оснащение входит световая дорожка с функцией подсветки подхода к дверям.

BMW X6 доступен с пневмоподвеской всех колес с пятью уровнями и автоматическим выравниванием. Вручную автомобиль можно поднять или опустить на 40 мм относительно стандартного дорожного просвета, который составляет 214 мм. В качестве опции можно заказать пакет xOffroad, включающий защиту передней части днища, блокировку заднего дифференциала с электронным управлением и ездовую электронику с четырьмя режимами движения. Интегральное активное рулевое управление с подруливающей задней осью — также в списке опций.

Наиболее мощная и динамичная версия BMW X6 M50i оснащена 4,4-литровым мотором V8 мощностью 530 л.с. и с крутящим моментом 750 Н·м. Такой автомобиль по умолчанию комплектуется адаптивной М подвеской с системой электронной регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control, сервотроником с двумя вариантами настроек, М выхлопом и 21-дюймовыми колесами. При доводке ездовых характеристик был задействован гоночный опыт отделения BMW M GmbH.

Внешне BMW X6 M50i выделяется передним бампером с большим воздухозаборником, диффузором сзади, окрашенными в цвет Серый Церий наружными зеркалами, воздухозаборниками, обозначениями модели и выхлопными патрубками. В салоне черные спортивные сиденья с отделкой Vernasca и спортивный кожаный M руль.

Еще одна отличительная особенность нового BMW X6 — опциональный комплекс Driving Assistant Professional, включающий помощь при рулении, систему удержания в полосе, ассистента движения в пробке, а также защиту от боковых столкновений. Автомобиль с такой системой реагирует на пешеходов и предупреждает о возможности столкновения сзади.