Прокурор космодрома «Восточный» назначен заместителем Виталия Лопина

Заместителем прокурора Челябинской области назначен Павел Вепрев, ранее возглавлявший надзорное ведомство космодрома «Восточный» в Амурской области. Приказ о назначении подписан Генеральным прокурором РФ, но к должностным обязанностям замруководителя еще не приступил, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Павел Вепрев родился в 1981 году в Завитинске Амурской области. В 2003 году окончил Амурский государственный университет. С 2001 года служит в органах прокуратуры. С 2005 по 2009 годы занимал должность заместителя прокурора Константиновского района Амурской области. С 2012 года работал на посту прокурора космодрома «Восточный».