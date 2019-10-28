Более 47 тысяч жителей Нижегородской области остались без света из-за штормового ветра Подача электричества прекращалась в 21 тысячу домов.

Из-за штормового ветра в Нижегородской области без электричества осталась 21 тысяча домов, в которых проживает около 47 тысяч человек.

Такие данные сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В области создан оперативный штаб по ликвидации последствий шторма. Глава региона Глеб Никитин поручил в течение суток восстановить подачу электроэнергии в пострадавших от разгула стихии населенных пунктах. До наступления ночи подача электроэнергии должна возобновиться в школы, детские сады и больницы.

Энергетики активно ведут восстановительные работы. Подробности «КоммерсантFM Нижний Новгород» рассказал начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» Вячеслав Смирнов.

Напомним, 28 октября в Нижегородскую область пришел сильный шторм. Порывы ветра достигали 25 м/с. От стихии пострадали десятки машин: на них падали деревья, кровли домов и строительные заборы. Синоптики своевременно объявили штормовое предупреждение, а региональное Управление МЧС оперативно проинформировало население о мерах предосторожности при штормовом ветре.