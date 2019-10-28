«Китайский — это сложно, но просто»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о приложении для изучения китайской письменности.

Нихао и сие-сие — «здравствуйте» и «спасибо» по-китайски. Все, что мне удалось запомнить после визитов в Шанхай, Пекин и Шэньчжэнь. Для русскоговорящего человека китайский — один из самых сложных в освоении языков. Как объяснили знакомые, погрузившиеся в его изучение, интонация полностью меняет смысл слова, несмотря на то, что звуки кажутся одинаковыми.

Зато с китайской письменностью заметно проще. Во-первых, для каждого слова свой иероглиф. Во-вторых, научиться читать можно с помощью ассоциаций. Ведь все иероглифы — это минималистичное изображение смысла или комбинация нескольких. Сомнений в этом нет хотя бы потому, что в AppStore есть приложение, которое помогает с изучением китайской письменности.

Chineasy Cards тренирует пользователя по распространенной среди лингвистических приложений системе — карточки со словами. За одну сессию пользователь получает набор из нескольких иероглифов. Сначала нужно изучить каждый из них по очереди, а затем пройти небольшое тестирование для закрепления материала и самопроверки.

Например, на первом этапе Chineasy Cards всего четыре слова. К каждому есть ассоциативная картинка, в которую вписан иероглиф, его простое изображение, трактовка понятия, транскрипция на английском и, что самое главное, звуковой файл с корректным произношением.

Первый иероглиф, который приложение предлагает изучить — «персона», «человек», «личность» или «субъект». Выглядит как прописная русская буква «Л». Ассоциация работает так. Иероглиф похож на профиль шагающего человека. Если посередине добавить горизонтальную линию, то получится, будто бы человек раскинул руки, изображая что-то большое. «Большой» или «огромный» — значение для этого иероглифа, похожего на звездочку.

Скачать приложение можно бесплатно. Но для тех, кто увлечется Chineasy Cards серьезно предусмотрена премиум-подписка. В ней пользователь получает доступ ко всему вокабуляру. А разработчики обещают добавлять новые уровни изучения каждый месяц.