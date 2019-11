Камиль Блатрикс представил «Сирен» в рамках BMW Open Work

Фото: BMW

Известный парижский скульптор Камиль Блатрикс (Camille Blatrix) принял участие в третьем сезоне BMW Open Work в рамках ярмарки Frieze, проходившей с 4 по 6 октября 2019 года в Лондоне. Куратором проекта в очередной раз выступила Аттилия Фаттори Франкини (Attilia Fattori Franchini). Проект предлагает художникам стать участником творческого диалога между искусством, технологиями, инжинирингом и дизайном.



Работа, получившая название «Сирены» (Sirens), стала результатом активного сотрудничества со специалистами BMW Individual, подразделения BMW Group, специализирующегося на персонализации автомобилей. В центре композиции - скульптура, выполненная из материалов, которые используются при производстве транспортных средств, но воплощенных в странных и незнакомых формах, далеких от мира автомобилестроения.

Главную скульптуру разместили перед кабриолетом BMW M850i Cabrio. Такое расположение предполагает диалог между произведением искусства и транспортным средством, сочетание притяжения и конфликта: автомобиль, расположенный между двумя зонами, также становится диалектической частью инсталляции Блатрикса и поднимает вопросы функциональности и желания.

Наполненные зашифрованными посланиями скульптуры Блатрикса представляют собой эмоционально заряженные объекты, предлагающие иной взгляд на потенциальные возможности. Лаконичные образы скрывают за собой тонкую работу художника: каждая из скульптур сочетает в себе элементы, изготовленные промышленным способом, с деталями, которые создаются вручную с использованием различных традиционных техник.

Фраза «Come to my harms and let your worries die», в которой обыгрываются значения слов harms (зло) и arms (руки), в исполнении «Сирен» Блатрикса призвана усилить соблазнительную и интригующую привлекательность.

Ярмарка Frieze

Frieze – ведущая мировая платформа современного искусства для специалистов, ценителей, коллекционеров и широкой публики. Frieze включает в себя три журнала – frieze magazine, Frieze Masters Magazine и Frieze Week – и три международных ярмарки – Frieze London, Frieze Masters и Frieze New York. Помимо этого, Frieze организует программы специализированных курсов и лекций в Лондоне на базе Frieze Academy.

Frieze был основан в 1991 году Мэтью Слотовером и Амандой Шарп. Одновременно с этим был запущен один из основных международных журналов о современном искусстве и культуре «frieze». В 2003 году Шарп и Слотовер открыли ярмарку искусства Frieze в Лондоне, которая с тех пор проводится каждый октябрь в Риджентс-парке. В 2012 году они открыли ярмарку Frieze в Нью-Йорке, которая проводится ежегодно в мае в парке Рандаллс Айленд. В том же году стартовало мероприятие Frieze Masters, которое проводится в те же числа, что Frieze в Лондоне и посвящено искусству от древности до конца XX века. Спонсором Frieze выступает глобальный ведущий партнер Deutsche Bank.

Ярмарка современного искусства Frieze проходит уже в 17 раз и в этот раз участие в ней приняло более 160 ведущих галерей со всего мира.

Культурные инициативы BMW Group

На протяжении почти пяти десятилетий компания BMW Group поддержала более 100 культурных проектов по всему миру. Способствуя максимально широкому распространению знаний и искусства, концерн уделяет основное внимание инициативам в области современного искусства, джаза и классической музыки, а также архитектуры и дизайна.

История культурных проектов BMW началась в 1972 году – с создания Герхардом Рихтером триптиха по заказу штаб-квартиры BMW Group в Мюнхене. С этого момента BMW успел посотрудничать с такими именитыми художниками, как Энди Уорхолом, Джеффом Кунсом, Даниэлем Баренбоймом, Джонасом Кауфманном, а также выдающимся архитектором Захой Хадид.

В честь празднования 100-летия концерна появилиcь 18-й и 19-й арт-кары, дизайн которых был разработан китайской художницей Цао Фей и знаменитым американским концептуалистом Джоном Балдессари. Помимо реализации проектов BMW Tate Live, BMW Art Journey и «Опера для всех» BMW Group также сотрудничает с крупными музеями, арт-выставками, оркестровыми труппами и оперными театрами по всему миру.

BMW Group в своей деятельности в области культуры руководствуется принципом полной свободы творчества. Такой подход является важной частью в создании выдающихся произведений искусства, а также определяющим в создании инноваций в сфере бизнеса.