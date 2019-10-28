На Кубани экс-сотрудник ГИБДД отправится в колонию на пять лет за взятки

29 октября, вторник
Приморский районный суд Новороссийска вынес приговор Николаю Пелипенко, бывшему сотруднику отдельной роты ДПС ГИБДД, который признан виновным взяточничестве, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Экс-полицейский отправится в колонию общего режима на пять лет и выплатит штраф в сумме один миллион рублей.
Николай Пелипенко исполнял должностные обязанности на посту ДПС на федеральной трассе М-4 «Дон» (поселок Верхнебаканский). Сотрудники ФСБ задокументировали восемь фактов получения полицейским денег за увод от граждан ответственности по административным правонарушениям.