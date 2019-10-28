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Зять экс-губернатора Кубани заинтересовался покупкой «Интуриста»

Член Совета директоров «Агрокомплекса им. Н. Ткачева» и зять бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева Роман Баталов заинтересован в покупке старейшего российского и советского туроператора «Интуриста». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на участвующих в переговорах о продаже актива источников.

По данным издания, «Интурист» является дочерней структурой британского холдинга Thomas Cook Group Plc, который объявил о своем банкротстве и планирует продать российский актив. Помимо господина Баталова покупкой «Интуриста» заинтересовался также владелец турецкого туроператора Anex Tour Нешет Кочкар. Партнеры готовы заплатить за туроператора $10 млн, разделив доли владений 50/50.

Сделка в настоящее время еще не совершена, однако, по данным источников Forbes, переговоры ведутся и стороны периодически проводят встречи по данному вопросу.

Дмитрий Михеенко


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