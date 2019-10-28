В Шахтах полицейского подозревают в получении взятки

В отношении заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Шахтная Ростовского линейного управления МВД России на транспорте завели уголовное дело по подозрению в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

По версии следствия, в марте этого года получил 15 тыс. руб. от начальника Шахтинского филиала ООО «Левел» за общее покровительство деятельности АО «Вагонная ремонтная компания - 2» и Шахтинского филиала ООО «Левел». Взамен он должен был закрывать глаза на торговлю неучтенным в установленном порядке металлоломом и не проводить проверки его учета. Передававший взятку мужчина действовал под контролем УФСБ России по Ростовской области.

Дарья Голякова