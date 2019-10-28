Дождь с мокрым снегом и гололедицей ожидаются в Самарской области в середине недели

Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются местами в Самарской области в среду и четверг. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В этот период в регионе будет дуть северо-восточный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Уже во вторник в Самарской области произойдет резкое похолодание. Температура воздуха днем в регионе составит 0...+5 °C. Ночью столбик термометра в Самарской области опустится до -2 °C. Ночью в регионе на дорогах местами образуется гололедица.

По данным Гидрометцентра, резкое изменение погоды в Самарской области в эти дни произойдет под влиянием циклона, перемещающегося по северу Европейской территории. В это время через регион пройдет холодный атмосферный фронт, разделяющий разные по температуре воздушные массы и сопровождающийся усилением ветра.

Георгий Портнов