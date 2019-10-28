В ноябрьские праздники запустят дополнительный поезд Ростов-на-Дону — Адлер

РЖД планирует увеличить количество поездов на грядущие ноябрьские праздники по наиболее востребованным направлениям. В частности, будет запущен дополнительный поезд сообщением Ростов-на-Дону — Адлер.

По данным компании, пиковой датой выезда станет 1 ноября, в обратном направлении – 4 ноября. Всего с 1 по 4 ноября по России планируется перевезти около 1,2 млн пассажиров.

Дополнительные поезда будут следовать из Москвы в Санкт-Петербург, Брянск, Курск, Казань, Киров, Архангельск, Ижевск, Оренбург, Вологду и другие города. Из Санкт-Петербурга – в Москву, Самару, Ярославль, Архангельск, Смоленск и ряд ддругих направлений. Из Ростов-на-Дону также дополнительный поезд направится в Кисловодск. По всем направлениям уже выкуплено более 650 тыс. билетов.

Василий Хитрых