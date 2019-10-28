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Исследовательские суда «Евгений Горигледжан» и «Алмаз» спущены на воду

АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) спустил на воду два исследовательских судна —« Евгений Горигледжан» проекта 02670 и «Алмаз», возводимый по проекту 22010. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суда строятся с задержкой.

Ранее предполагалось, что «Евгений Горигледжан» будет сдан летом 2018 года, затем спуск судна на воду перенесли на начало 2019 года. Судно перестаивается из спасательного буксира, построенного в 1983 году.

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