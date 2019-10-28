В Краснодаре открыли завод по производству шовных хирургических материалов

В Карасунском округе Краснодара запущен в эксплуатацию завод, производящий атравматические шовные материалы в виде лигатуры, совмещенной с хирургической иглой. Материалы производятся на основе синтетического и натурального сырья, используя собственные запатентованные технологии.

Как сообщают в краевой администрации, площадь предприятия составляет 400 кв. м. Стоимость проекта — 130 млн руб. Мощность завода позволяет выпускать 2 млн упакованных стерильных нитей в год. Проект начали реализовывать с февраля 2017 года. Сейчас строительство завершено, закуплено оборудование, проведены пуско-наладочные работы.

На предприятии трудоустроено 22 человека. При выходе на проектную мощность планируется создать еще 40 рабочих мест.

Василий Хитрых