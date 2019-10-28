Путин поручил создать палату по контролю за драгоценными камнями

Президент России Владимир Путин дал поручение создать Федеральную пробирную палату, которая будет контролировать на государственном уровне драгоценные металлы и камни. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая палата будет создана на основе одноименного учреждения, организованного при Минфине. После появления службы она также будет находиться в ведении Минфина. Правительство в течение шести месяцев должно подготовить соответствующие шаги для образования службы.

В документе уточняется, что в функции Федеральной пробирной палаты не будет входить контроль при ввозе в Россию и вывозе из стран ЕАЭС.