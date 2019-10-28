Контрольно-ревизионное управление мэрии Челябинска возглавил экс-руководитель регионального СК

В администрации Челябинска произошли кадровые перестановки. Начальник контрольно-ревизионного управления администрации Челябинска Андрей Каягин уволился по собственному желанию, а эксперт референтуры Дмитрий Довженко написал заявление «по соглашению сторон», сообщает начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов в своем Телеграм-канале.

На должность начальника контрольно-ревизионного управления назначен Павел Чеурин, до сих пор работавший в должности эксперта референтуры главы Челябинска по правовым вопросам.

В 2011-2013 годах господин Чеурин руководил региональным управлением Следственного комитета России.

Штатные единицы двух экспертов референтуры упраздняются с 29 и 30 октября.