ПСБ на в форуме «Сделано в Удмуртии» Банк рассказал об инновационных продуктах для малого и среднего предпринимательства и о том, как попасть в цепочку исполнения гособоронзаказа

ПСБ в очередной раз принял участие в форуме «Сделано в Удмуртии» и презентовал фотовыставку «Бизнес в объективе». Сотрудники банка рассказали представителям малого и среднего предпринимательства о высокотехнологичных банковских продуктах, а также о том, как попасть в цепочку исполнения гособоронзаказа.

Традиционно форум начался с открытия фотовыставки «Бизнес в объективе». В этом году проекту исполнилось пять лет. Героями очередной выставки стали 27 предпринимателей, банк объединил истории основателей и владельцев компаний, которые успешно работают в Удмуртии и известны далеко за её пределами.

Фото: Промсвязьбанк

Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин во время открытия форума подчеркнул, что ежегодно темпы налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики и бюджеты муниципальных образований растут. «Это замечательно. То, что делают сегодня наши предприниматели, те высоты, которые они берут на рынке, для нас это большая гордость, и мы готовы ив дальнейшем активно их поддерживать»,— отметил министр.

По словам регионального директора операционного офиса «Ижевский» Приволжского филиала ПСБ Игоря Кудрявцева, сегодня банк продолжает активно поддерживать субъекты малого и среднего предпринимательства, предоставляет им комплексное банковское обслуживание и высокотехнологичные продукты. «Самым инновационным на сегодня является продукт «Без бумаг». Он дает возможность получить онлайн-кредит клиентам банка в течение пяти минут без предоставления в банк документов; а те предприниматели, которые пока не являются клиентами ПСБ, могут получить финансирование в течение суток после подачи заявки. Мы работаем с клиентом, видим, каким образом он строит свой бизнес, с какими контрагентами работает. Мы принимаем решение о выдаче кредита на основе анализа транзакционной активности клиента. Отмечу, что для получения такого кредита, клиенту достаточно зайти на сайт и оставить свою заявку»,— говорит региональный директор.

Фото: Промсвязьбанк

Кроме того, ПСБ, являясь опорным банком для ОПК, предлагает сегодня малому и среднему бизнесу различные решения для встраивания в цепочку исполнения гособоронзаказа. Подробнее об этих решениях представители банка рассказали на тематическом круглом столе. «Мы видим всю цепочку кооперации и понимаем, кто какие сложности испытывает. Поэтому мы можем подставить свое плечо и оказать поддержку предпринимателям»,— подчеркнул Игорь Кудрявцев.