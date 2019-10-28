В Сочи в 2020 году отремонтируют 86 улиц

В мэрии курортной столицы утвердили перечень улиц, которые будут отремонтированы в 2020 году. По итогам общественных слушаний решено, что в Центральном районе Сочи приведут в нормативное состояние девять магистралей, в Хостинском районе — 23 улицы, в Адлерском районе — 21 улицу, в Лазаревском районе — 33 улицы.

В мэрии уточнили, что список подлежащих ремонту городских магистралей был составлен исходя из многочисленных обращений граждан. Кроме того, планируется уделить внимание проектированию дорог. Работы ведутся за счет средств местного бюджета. Ремонт дорог, попавших в список на 2020 год, начнется уже с 15 января. Ежегодно на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который рассчитан на шесть лет, Сочи выделяется 830 млн руб. С начала 2019 года на курорте отремонтировали 64 улицы.

Василий Хитрых