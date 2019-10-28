«Август-Муслюм» вложит 1 млрд рублей в строительство роботизированного молкомплекса в Татарстане

Компания «Август-Муслюм» начала строить в Муслюмовском районе Татарстана роботизированный молочный комплекс. Инвестиции оцениваются в 1,1 млрд руб. Первую очередь завода планируют открыть в третьем квартале 2020 года, сообщает пресс-служба минсельхоза Татарстана.

На предприятии будут применять новую технологию «кросс-вентиляции» на 2,4 тыс. дойных коров. Первая очередь строительства завода рассчитана на 1,2 тыс. дойных животных. Осенью 2020 года планируется начать строительство такого же молочного комплекса в Мензелинском районе Татарстана, уточнили в министерстве.

Согласно данным сайта Profile, ООО «Август-Муслюм» с уставным капиталом в 250 млн руб. было зарегистрировано в 2001 году. Учредителями компании выступают АО «Август» (90% акций) и бизнесмен Айдар Галяутдинов (10% акций). В прошлом году выручка компании составила 428 тыс. руб., чистая прибыль - 119 тыс. руб.

"Ъ-Казань"