30 октября на Дону стартует бизнес-форум «Семейное дело»

Ростовский форум объединит на своей площадке свыше 200 участников, среди которых будут как представители семейных компаний, так и те, кто только собирается превратить собственный бизнес в семейное дело.



Бизнес-форум «Семейное дело» пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Мероприятие проводится при поддержке Министерства экономического развития Ростовской области и Министерства экономического развития России. Организаторы форума: АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» и Торгово-промышленная палата Ростовской области. Информационными партнерами форума выступают ИД «Коммерсантъ-Юг» и ООО «Ростовское агентство новостей».

Цель форума – создать площадку для свободного и открытого диалога о возможностях развития семейного предпринимательства. Как свидетельствует мировая практика, семейные компании создают от пятидесяти до восьмидесяти процентов рабочих мест. Они составляют две трети от численности всех компаний, работающих в мировой экономике. Однако в нашей стране пока нет установленного в законодательном порядке понятия «семейный бизнес». Вместе с тем де-факто такие компании есть. О том, с какими проблемами они сталкиваются, что необходимо менять для того, чтобы им стало работать легче, как начать свое дело, которое поддержат самые близкие, и как стать успешным благодаря общему для семьи бизнесу, расскажут сами предприниматели. Они станут участниками дискуссионной площадки «Предпринимательство. Семья. Успех», которая откроет бизнес-форум. Продолжит деловую программу круглый стол «Перспективы поддержки семейного бизнеса. Налогообложение самозанятых».

В дискуссиях форума примет участие вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Она является руководителем рабочей группы по развитию семейного предпринимательства в России, которая была создана в 2018 году на базе ТПП РФ. Экспертами Российской ТПП были проработаны существующие в мировой практике определения «семейного предпринимательства» и сформированы предложения о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Введение в законодательство понятия «семейный бизнес» позволит в дальнейшем разработать адресные меры его государственной поддержки.

В работе форума также примут участие: министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям, директор АНО «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков, директор АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» Яна Куринова, президент ТПП Ростовской области Николай Присяжнюк, вице-президент донской Палаты Светлана Абдулазизова и другие приглашенные эксперты.

В практической части форума для предпринимателей будут организованы: мастер-класс «Технологии коммуникаций в семейном бизнесе», который проведет председатель Коллегии посредников по проведению примирительных процедур при ТПП РФ Юлия Ширяева; тренинг «Школа руководителя (CEO)», где ведущим выступит руководитель ООО Консалтинговая Группа «Лариса Сулацкая» Лариса Сулацкая; семинар «Современные инструменты продвижения бизнеса». Спикерами семинара станут: Людмила Ишанова и Тамара Борисова, основатели маркетингового агентства «Digital marketing agency MilaToma». Здесь же лайфхаками по продвижению семейного бизнеса поделится директор по рекламе ООО «Ростовское агентство новостей» Татьяна Снежко.

Мероприятие пройдет 30 октября 2019 г. в Центре оказания услуг «Мой бизнес» (г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3). Участие в форуме - бесплатное.

Пресс-служба ТПП Ростовской области Ирина Фомина.