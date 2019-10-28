«Эксперт РА» подтвердил рейтинг компании Магнит на уровне ruАA- и отозвал его

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Магнит» на уровне ruАA- со стабильным прогнозом и отозвало его по просьбе компании, говорится в пресс-релизе агентства.

Несмотря на снижение рентабельности общества до 7,3% за 2018 год в сравнении с EBITDA margin 8% в 2017 году, а также снижение маржинальности (6,8%), агентство оценивает показатели рентабельности как умеренно высокие для отрасли. При этом выручка ритейлера в 2018 году выросла на 8%.

«Эксперт РА» ожидает по итогам 2019 года сохранения отрицательного сопоставимого трафика и роста среднего чека, в том числе благодаря продуктовой инфляции. Сопоставимые продажи по итогам года скорее всего будут в положительной зоне, LFL-выручка не превысит 1%.

В августе этого года была запущена программа лояльности по всей сети, которая была признана успешной в трех регионах. До конца года ожидается расширение проекта по всей географии присутствия «Магнита». С учетом соответствующих планов компании на 2020 год, по расчетам агентства, доступная ликвидность будет превышать прогнозируемые расходы.

Блок корпоративных рисков, по мнению агентства, оказывает сдерживающее влияние на уровень рейтинговой оценки. Не выполнение планов компании по повышению денежных потоков в 2018 году не позволяют агентству улучшить оценку по стратегическому обеспечению, сохраняя сдерживающее влияние этого фактора.

Андрей Ульченко