Глава администрации Благовещенска ушел в отставку

Депутаты горсовета Благовещенска сегодня приняли добровольную отставку главы администрации города Рустама Бадыкшанова, сообщает «Башинформ». «Сегодня депутаты городского совета приняли и поддержали мою отставку. Благодарю всех, с кем за эти годы довелось поработать. Не буду скрывать, были разные периоды в работе, и не все вопросы получилось решить. Но мы работали, принимая во внимание и критику, и слова поддержки. Пора что-то менять. Пожелаю новому главе администрации города удачи и успехов», — приводит издание слова экс-главы города.

Рустам Бадыкшанов руководил администрацией Благовещенска с 2008 года.

Майя Иванова