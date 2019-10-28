Житель Засечного оштрафован за экстремизм в интернете

В Пензенской области с начала года возбуждено семь административных дел по фактам действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, житель села Засечное разместил в одной из социальных сетей материалы, направленные на возбуждение ненависти в отношении группы лиц по признакам национальности. Он оштрафован на 10 тыс. руб. Ранее за данное правонарушение была предусмотрена уголовная ответственность. Теперь она наступает при повторном совершении аналогичного правонарушения в течении года.

На сегодняшний день случаев повторных нарушения по данной административной статье в регионе зарегистрировано не было. совершения таких правонарушений повторно на территории области в текущем году не зарегистрировано.

Иван Сергеев