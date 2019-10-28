На реализацию нацпроектов в Самарской области направят свыше 30,6 млрд рублей

Ассигнования в размере более 30,6 млрд руб. на реализацию национальных проектов предусмотрены в проекте бюджета Самарской области. Об этом сообщает региональное правительство.

«Это позволит с учетом установленной доли софинансирования привлечь в регион значительный объем средств федерального бюджета»,– говорится в сообщении.

В понедельник на заседании правительства Самарской области был рассмотрен проект регионального закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Он имеет социальную направленность. Параметры регионального бюджета сформированы без учета федеральных средств, которые должны будут поступить.

Георгий Портнов