«Октоберфест» по объему выбросов метана опередил Бостон

Ученые Технического университета Мюнхена провели первые в истории исследования выбросов метана с территории самого крупного в мире фольклорного фестиваля «Октоберфест». Как оказалось, объем метана, попавшего в атмосферу во время этого фестиваля в 2018 году, составил 1500 кг, а это в 10 раз больше, чем объем выбросов за тот же промежуток времени у всего американского города Бостон (штат Массачусетс). Результаты исследования опубликованы в научном журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

Для замера выбросов авторы исследования со специальными приборами обходили территорию фестиваля в Мюнхене пешком и объезжали на велосипедах. Значительная часть выбросов, отмечают они, приходится на утечку газа и неполное сгорание газа при приготовлении пищи на фестивале и на обогревательные приборы. И около 10% от этих выбросов приходится на естественный выход кишечных газов и отрыжку участников «Октоберфеста», которых в 2018 году более 6 млн человек. За время фестиваля было выпито более 7 млн л пива, 100 тыс. л вина, съедено 500 тыс. цыплят и 250 тыс. сосисок.

По мнению авторов исследования, оно поможет организаторам фестиваля разработать методы снижения выбросов метана, в первую очередь путем улучшения оборудования для приготовления пищи на площадках «Октоберфеста».

Алена Миклашевская