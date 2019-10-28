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Фото: Андрей Абрамов

Международный аэропорт Стригино перешел на зимнее расписание

Московское направление остается самым популярным.

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Как сообщили в пресс-службе «Стригино», московское направление остается традиционно самым популярным, его будут обсуживать две авиакомпании – «Аэрофлот» и S7.


Они планируют делать до восьми вылетов в сутки по маршруту Нижний Новгород–Москва. Один раз в сутки запланирован рейс в Санкт-Петербург, на этом направлении будет работать авиакомпания «ИрАэро».

Не обойдется зимнее расписание без такого востребованного направления, как Сочи. Туда пассажиров будет доставлять авиакомпания «Россия», а рейсы запланированы по субботам. Кроме того, в регулярном расписании нижегородского аэропорта остаются уже привычные полеты авиакомпании «Азимут» в Ростов-на-Дону, Краснодар и Пермь. Новыми в расписании станут рейсы авиакомпании «ИрАэро» в Екатеринбург и Самару. Этой зимой из Стригино можно будет полететь также в Новосибирск и Казань. Подробности о полетах на международных направлениях рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород» директор по стратегическим коммуникациям международного аэропорта «Стригино» Федор Клишковский.

Напомним, что часть цены билетов на рейсы в Самару и другие российские города покрывается за счет господдержки развития региональных авиаперевозок, о чем «ЪFM Нижний Новгород» рассказывал ранее.

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