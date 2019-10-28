Работа нижегородской канатной дороги временно приостановлена из-за сильного ветра

Работа канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород с Бором, временно приостановлена.

Как рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород» заместитель генерального директора акционерного общества «Нижегородские канатные дороги» Андрей Крылов, единственной причиной стали погодные условия. Канатка снова заработает, как только порывы ветра ослабеют и перестанут превышать пороговые значения, но произойдет ли это уже сегодня, или только завтра, предсказать пока невозможно.

Напомним, что нижегородские синоптики сегодня прогнозируют усиление порывов ветра до 25 метров в секунду, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Как ранее сообщал «ЪFM Нижний Новгород», ветром повален синий забор, ограждавший долгострой на углу улиц Студеной и Славянской в Нижегородском районе.