В Кировской области похитители зерна попались из-за дыры в кузове грузовика

Бывший директор АО «Котельничское хлебоприемное предприятие» (Кировская область) предстанет перед судом по подозрению в хищении 12 т зерна с возглавляемого им ранее предприятия.

По данным региональной прокуратуры, в июне 2019 года мужчина на двух грузовиках незаконно вывез зерно с территории элеватора. При этом похитители не заметили, что в кузове одного из автомобилей, участвовавших в похищении, была дыра, через которое зерно сыпалось на дорогу. По этому следу сотрудники полиции и смогли обнаружить место его хранения.

В результате похищения «Котельничское хлебоприемное предприятие» был причинен ущерб на сумму около 170 тыс. руб. Экс-главе предприятия предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в иное хранилище»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин