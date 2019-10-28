Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2023

Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году, передает РИА «Нoвoсти» со ссылкой на главу минспорта Татарстана Владимира Леонова. По его словам, в случае одобрения заявки игра пройдет на «Казань Арене».

Ранее сообщалось, что вопрос о том, где пройдет Суперкубок-УЕФА-2023, примут весной следующего года. «Казань Арена» соответствует всем необходимым требованиям. Также в заявочной книге указана вся инфраструктура города, и въездные ворота, логистические особенности, и различного рода гарантии.

Напомним, что заявку Казани поддержали в правительстве России, министерстве спорта страны и в Российском футбольном союзе.

Участниками Суперкубка УЕФА становятся победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы). С 1998 по 2012 год турнир проводился в Монако, с 2013 года он проходит на различных стадионах Европы. Россия никогда не принимала матчи за Суперкубок УЕФА.

"Ъ-Казань"