Мать умершей в Китае несовершеннолетней модели просит прекратить дело по факту смерти дочери

Мать 14-летней модели, которая скончалась в Шанхае в октябре 2017 года, обратилась к следствию с ходатайством о прекращении уголовного дела. Об этом сообщает портал 59.ру со ссылкой на женщину. «Я еще в августе писала заявление о прекращении дела, но пока его не закрыли. Хотя следователь мне сказал, что вроде все исследовали, Скорее всего, в ноябре должны закрыть. По крайней мере, я так думаю. Установить причину они так и не смогли. Вторую экспертизу назначали для проверки правильности лечения. По словам следователя, лечили вроде бы правильно. Я считаю, что это стечение обстоятельств и не вовремя оказанная помощь, винить тут некого»,— сообщила порталу потерпевшая.

Напомним, после смерти ребенка в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования дела российские силовики направили коллегам из КНР поручение о проведении в Китае ряда следственных действий, а также просили передать копии медицинских документов.