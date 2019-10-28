Да пребудет с тобой сила: коллаборация Star Wars x Levi`s появится 1 ноября

В первой картине космической саги «Звездные войны: Новая надежда» 1977 года Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, носит белые джинсы Levi`s, кастомизированные известными художниками по костюмам из Лондона, Bermans & Nathans. Они сузили брючины, чтобы их можно было заправлять в ботинки, и отпороли задние карманы, чтобы разорвать какую-либо связь и отсылки к планете Земля. Как сообщает The Gardian, эти джинсы Люка ушли с молотка в 2013 году.

Заполучить свою собственную пару родом с Татуина можно будет начиная с 1 ноября. Именно в этот день коллекция Star Wars x Levi`s поступит в продажу в избранные магазины Levi`s и на сайт levi.com. В коллекцию вошли футболки с изображением штурмовиков и Дарта Вейдера, толстовки, джинсовые куртки и джинсы в интересных вариантах обработки. На каждую вещь нанесены архивные изображения культовых персонажей и знаменитых космических кораблей. На спине и рукавах моделей напечатаны или вышиты мгновенно узнаваемые цитаты вселенной «Звездных войн».

Напомним, новый эпизод космооперы «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет в декабре.