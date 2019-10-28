Брачный договор Алексея Ананьева признали недействительным

Мещанский районный суд Москвы признал недействительным брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева с его женой Дарьей Ананьевой. Как сообщил РБК адвокат экс-банкира Дмитрий Тугуши, решение суда будет обжаловано. Договор был заключен после 29 лет брака, за два месяца до санации банка Центробанком. Нынешние владельцы ПСБ, которые подали иск, считают, что он мог быть заключен для сокрытия имущества от кредиторов Алексея Ананьева.

«Обратиться в суд о признании недействительным какого-либо договора, заключенного между третьими лицами имеет право только законно установленный кредитор, ПСБ таковым не является»,— считает Дмитрий Тугуши.

По договору госпоже Ананьевой перешли «крупнейшая в мире коллекция картин соцреализма» (5299 произведений), акции иностранных компаний (50% в «Группе Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V.), недвижимое имущество (три квартиры в доме 137 на Ленинском проспекте, квартира на Большой Спасской улице), 1 тыс. акций кипрской Bloumer и 11 тыс. акций кипрской Skibren, а также недвижимость банкира в Австрии и Португалии.

Суд отказал истцам в требовании передать активы обратно в совместную собственность.

Как братья Ананьевы лишились своих активов Читать далее

30 мая 2019 года суд арестовал имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых по иску на 282 млрд руб. Истцом выступил Промсвязьбанк, который за полтора года до этого был санирован, а до этого принадлежал братьям. В декабре 2018 года новая администрация банка подала в арбитраж иск на 282 млрд руб.— якобы именно такой ущерб банку экс-владельцы и бывшие руководители причинили «своими неосмотрительными и неразумными действиями».

Бывших совладельцев ПСБ Алексея и Дмитрия Ананьевых обвиняют в растрате (ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) и отмывании денег (ст. 174.1 УК, до семи лет). Они заочно арестованы.

Подробнее о претензиях Промсвязьбанка к бывшим владельцам читайте в публикации “Ъ FM”.