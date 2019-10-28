Loro Piana раскрыли тайну кашемира

Loro Piana и режиссер Люк Жаке сняли ленту «Кашемир — источник тайны». Сообщается, что это первая часть трилогии, посвященной лучшим тканям Loro Piana: кашемиру, шерсти викуньи и шерсти. Премьера прошла в шанхайском художественном центре MIFA 1862 и сопровождалась впечатляющей инсталляцией, которая погрузила гостей в атмосферу невероятных пейзажей, показанных в фильме. Кашемир Loro Piana известен во всем мире благодаря своей исключительной мягкости, легкости и теплоизоляции. Представители шести поколений семьи Лоро Пьяна ездили в самые отдаленные уголки мира в поисках сырья исключительного качества. Полную версию фильма можно посмотреть на Loro Piana, также он будет демонстрироваться на закрытых показах по миру.
На вечере присутствовали Ли Бинбин, посол доброй воли ЮНЭП (программы ООН по окружающей среде) и посол Всемирного фонда дикой природы Час Земли, Ай Томинага, а также исполнительный директор Loro Piana Фабио д`Анжелантоньо, Пьер Луиджи Лоро и Луиза Лоро Пьяна. Картину представлял сам режиссер. После показа Фабио д`Анжелантоньо, Пьер Луиджи Лоро Пьяна и Люк Жаке со сцены объявили победителей конкурса «Лучший кашемир года Loro Piana». Эта престижная награда учреждена для поддержки и поощрения заводчиков, которые разводят коз и добывают ценное сырье. В этом году победителями стали Чжан Минчжу и Ли Юймэй, а также мистер Суалату и миссис Буренкикидж. Вес их кашемировой кипы составил 112,3 кг (до очистки), диаметр волокна — 13,6 микрона, а длина — 28 мм. Это самый тонкий кашемир, полученный от взрослых коз, из всех, что участвовали в конкурсе с момента его основания.
Люк Жаке — французский режиссер и сценарист. Он снял картину, оригинальное название которой «Марш императора», об императорских пингвинах. На протяжении года операторы фиксировали происходящее вокруг французской научной базы Дюмон д`Юрвиль в Земле Адели, Антарктида. Фильм выиграл премию «Оскар» 2005 года в номинации «Лучший документальный фильм».