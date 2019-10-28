Loro Piana раскрыли тайну кашемира

Loro Piana и режиссер Люк Жаке сняли ленту «Кашемир — источник тайны». Сообщается, что это первая часть трилогии, посвященной лучшим тканям Loro Piana: кашемиру, шерсти викуньи и шерсти. Премьера прошла в шанхайском художественном центре MIFA 1862 и сопровождалась впечатляющей инсталляцией, которая погрузила гостей в атмосферу невероятных пейзажей, показанных в фильме. Кашемир Loro Piana известен во всем мире благодаря своей исключительной мягкости, легкости и теплоизоляции. Представители шести поколений семьи Лоро Пьяна ездили в самые отдаленные уголки мира в поисках сырья исключительного качества. Полную версию фильма можно посмотреть на Loro Piana, также он будет демонстрироваться на закрытых показах по миру.

Посол Всемирного фонда дикой природы Час Земли Ай Томинага и Пьер Луиджи Лоро Пьяна

На вечере присутствовали Ли Бинбин, посол доброй воли ЮНЭП (программы ООН по окружающей среде) и посол Всемирного фонда дикой природы Час Земли, Ай Томинага, а также исполнительный директор Loro Piana Фабио д`Анжелантоньо, Пьер Луиджи Лоро и Луиза Лоро Пьяна. Картину представлял сам режиссер. После показа Фабио д`Анжелантоньо, Пьер Луиджи Лоро Пьяна и Люк Жаке со сцены объявили победителей конкурса «Лучший кашемир года Loro Piana». Эта престижная награда учреждена для поддержки и поощрения заводчиков, которые разводят коз и добывают ценное сырье. В этом году победителями стали Чжан Минчжу и Ли Юймэй, а также мистер Суалату и миссис Буренкикидж. Вес их кашемировой кипы составил 112,3 кг (до очистки), диаметр волокна — 13,6 микрона, а длина — 28 мм. Это самый тонкий кашемир, полученный от взрослых коз, из всех, что участвовали в конкурсе с момента его основания.

Французский режиссер и сценарист Люк Жаке и Луиза Лоро Пьяна

Люк Жаке — французский режиссер и сценарист. Он снял картину, оригинальное название которой «Марш императора», об императорских пингвинах. На протяжении года операторы фиксировали происходящее вокруг французской научной базы Дюмон д`Юрвиль в Земле Адели, Антарктида. Фильм выиграл премию «Оскар» 2005 года в номинации «Лучший документальный фильм».