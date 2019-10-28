Вроде по моде

В Перми 25–26 октября в технопарке «Морион Digital»прошел второй международный форум моды Fashion Planetarium Perm. Программа включала в себя модные показы, деловые игры, краш-тесты, мастер-классы и конкурсы.

Инициаторами форума стали пермские дизайнеры, которых поддержал проект «Покупай пермское» в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Пермская торгово-промышленная палата. Причем ряд представителей легкой промышленности и индустрии дизайна уже являются участниками проекта «Покупай пермское», например ООО «Дар», швейная мастерская «Формат производства», магазин Polytope, торговый дом Irakaniukova.

Одним из центральных мероприятий деловой программы форума стала экспертная дискуссия «Выход локальных марок на федеральный и зарубежный рынки: реально или нет?» Участие в дискуссии приняли представители краевого минпрома, Пермской ТПП, пермские дизайнеры и производители, а также основатель форума новой модной индустрии Be in Open Алексей Баженов.

Как отметили участники дискуссии, пермские дизайнеры известны в России и за рубежом, однако именно с позиционированием в родном регионе возникают проблемы. Они могли бы разрешиться, если бы большинство представителей данной отрасли объединились и совместно решали общие задачи, создали региональный шоу-рум и помогали друг другу с заказами. В конечном итоге это бы повысило узнаваемость пермских дизайнеров и загрузило заказами производственные компании.

«Это тот бизнес, который можно развивать, – уверена вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова. – Пермский край может славиться не только моторами, но и товарами легкой промышленности. Нам хочется создать рабочий механизм, чтобы то, что вы можете предложить, стало известно жителям Пермского края». Как считает замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислав Тонков, многое зависит и от активности дизайнеров. «В рамках проекта «Покупай пермское» для вас есть поддержка и продвижение, знакомство жителей края с вашей продукцией. Необходимо, чтобы они ее узнавали», – добавил замминистра. Кроме того, пермские компании имеют возможность получить льготное кредитование и участвовать в бизнес-миссиях в другие регионы и страны. Еще один способ продвижения – подключение к национальной технологической инициативе.

При этом, с точки зрения федеральных экспертов, fashion-индустрия объединяет гораздо больше специалистов, чем кажется на первый взгляд. «Все должны работать вместе: производители, байеры, дизайнеры, мерчендайзеры», – отметила редактор моды Be in Open Карина Никифорова. Здесь же есть ниша для IT-специалистов, которые могли бы разрабатывать инновационные ткани и продукты, уверены эксперты. Необходимо и грамотное продвижение в социальных сетях, так как первое впечатление у потенциальных покупателей формируется через Instagram.

Кроме того, современным покупателям важен не просто элемент одежды или аксессуар. «Современный модный продукт устроен так, что магазин и дизайнер должны много о себе рассказывать, о марке, нужно не только шить, но и формировать комьюнити», – полагает Алексей Баженов.

Своим опытом поделились и пермские дизайнеры. Владелица бренда Mariza Марина Паскуаль сказала, что ее украшения продаются в московском магазине, но больший эффект она все же ожидает от маркет-плейсов. «У нас есть предложения от шоу-румов, но как среди них выбрать? К тому же для участия в выставках нужны деньги, а затраты не всегда оправдываются», – добавила дизайнер Яна Бесфамильная. Она отметила, что есть и проблема роста: когда местные фабрики не справляются с растущими объемами заказов и не имеют средств для закупки современного оборудования. «Нам важна господдержка в дешевом кредитовании», – сообщили производители. «Главная беда и задача – объединить креативность и производство», – подытожил Алексей Баженов. В связи с этим краевой минпром предложил дизайнерам сформировать запрос на образовательный проект, чтобы в регионе росло количество кадров для fashion-индустрии и параллельно с этим между ними создавались связи. С точки зрения совладелицы бренда-участника проекта «Покупай пермское» Una Fort-Una Людмилы Ремизовой, речь идет не только об объединении дизайнеров, а о кооперации. «Объединяться нужно не только профессиональному сообществу, но и между сообществами. Дизайнеры без производителей жить не могут. Нам нужны и IT-специалисты. Сегодня мода – это мультифункциональный продукт, и мы делаем первый шаг к объединению, созданию сообщества, которое может кооперироваться и с другими отраслями. Объединяясь, мы обогащаем другу друга», – подчеркнула Людмила Ремизова.

Как добавила Елена Гилязова, пермские дизайнеры имеют большой потенциал и, в связи с этим, сразу несколько путей роста. «Наша первая задача – собрать профессиональное сообщество, чтобы в нем возникали кооперативные связи для общего процветания, и двигаться вперед. Сегодня это было абсолютно очевидно. Вторая задача связана с тем, что дизайнеры мечтают прорваться на рынки Милана и Парижа, и некоторые уже там работают. Но для нас важно поселить мысль, что fashion-net в национальной технологической инициативе – это один из перспективных рынков будущего. Когда открываются новые рынки, выигрывает тот, кто заходит в них первым. Если в результате форума мы зароним мысль попробовать двигаться к рынку будущего, значит форум мы провели не зря. Есть и параллельная стратегия, которая касается выхода марок за пределы края. Для того мы и пригласили Be in Open, которая своей миссией считает вывод локальных марок за пределы домашнего региона», – пояснила госпожа Гилязова.