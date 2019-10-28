Лжесотрудник банка похитил у пенсионера из Ижевска 530 тысяч рублей

У 67-летнего пенсионера из Ижевска похитили 530 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконной транзакции. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что потерпевшему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. Он сообщил, что со счета пенсионера пытаются похитить деньги. Затем звонивший предложил ижевчанину пройти к банкомату и перечислить сбережения на «безопасный счет», после чего ему, якобы, выдадут новую банковскую карту. Потерпевший поверил злоумышленнику и перечислил на этот счет 90 тыс. руб. В последующем звонивший спросил у пенсионера, есть ли у него еще сбережения. Ижевчанин сообщил ему о вкладе в другом банке, а также назвал номер счета и код. Затем с этого счета также было похищено около 440 тыс. руб. На следующий день пенсионер позвонил в банк и поинтересовался, готова ли его новая банковская карта, после чего узнал, что стал жертвой преступления.