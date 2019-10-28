Бывший пермский министр получил повышение в Минэнерго РФ

Бывший министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края Алексей Храпков назначен директором департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ. Приказ об этом подписан 25 октября 2019 года. Возглавлявший этот департамент Евгений Грабчак в октябре был назначен замминистра энергетики РФ.

Господин Храпков долгое время проработал в компании «Пермрегионгаз», был депутатом гордумы Перми, возглавлял службу по тарифам края, работал замглавы администрации Перми, а также министром градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края. В 2012 году, после смены краевой власти, переехал в Москву, где занял пост заместителя директора департамента развития электроэнергетики, курируя вопросы теплоснабжения в Минэнерго РФ. В этой должности он проработал более семи лет.